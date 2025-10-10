Carmignano: lavori Enel per progetti Pnrr, lunedì 13 si rinnova la cabina elettrica Le Corti

CARMIGNANO – Proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale pratese e della val Bisenzio da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, anche con i fondi PNRR, ha avviato nel corso del 2024 un piano di lavori per il restyling e la […]

CARMIGNANO – Proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale pratese e della val Bisenzio da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, anche con i fondi PNRR, ha avviato nel corso del 2024 un piano di lavori per il restyling e la digitalizzazione della rete elettrica locale, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio, alla digitalizzazione del sistema nonché alla sostenibilità e al decoro urbano.

Nel dettaglio, in questi giorni i tecnici dell’azienda elettrica stanno effettuando un’importante operazione per il rinnovo completo della cabina denominata Le Corti, snodo elettrico rilevante che fornisce alimentazione elettrica alla località Le Fonti e limitrofe a Carmignano: come già avvenuto per altre cabine, le apparecchiature elettromeccaniche saranno sostituite con componentistica totalmente automatizzata che porterà benefici per la continuità del servizio in situazioni ordinarie e anche in caso di disservizi, perché con manovre in telecomando sarà possibile isolare il tratto di rete interessato e ripristinare il servizio con bypass temporanei da linee di riserva, cosiddette controalimentanti.

Le operazioni, che sono iniziate con le attività propedeutiche, devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 13 ottobre, con inizio alle 7.45 e conclusione nella mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, sarà coinvolto un gruppo ristretto di utenze. I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

I lavori si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico locale, che da anni E-Distribuzione porta avanti per l’automatizzazione delle cabine e la digitalizzazione degli impianti elettrici. Quest’ultimo progetto specifico Pnrr di E-Distribuzione si inserisce in una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, i fondi PNRR per incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi. In particolar modo, nella zona di Carmignano, nella Val Bisenzio e sulle colline del Montalbano vengono effettuati molti interventi di “smartizzazione” delle cabine elettriche e di rinnovo della componentistica elettrica con conseguente potenziamento degli impianti e beneficio per il servizio elettrico.