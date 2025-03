Carmignano, sulla SP 10 “Di Pietramarina” interventi di somma urgenza in località Poggino e Camerata 

PRATO – A seguito dell’ondata di maltempo che dal 12 al 15 marzo ha interessato la Toscana, lungo il territorio della provincia di Prato si sono verificati allagamenti, con conseguente rilascio di detriti lungo la viabilità, oltre a frane e smottamenti del terreno. In particolare lungo la SP10, nel Comune di Carmignano, in località Poggino (al km 2+700) e in località Camerata (al km 3+600) si sono verificati dei dissesti del corpo stradale, dove si è resa necessaria la chiusura della strada alla circolazione in località Poggino (al km 2+700) per consentire una prima messa in sicurezza e permettere ai tecnici di individuare le azioni da intraprendere per la sua sistemazione. Come osservato nel corso dei sopralluoghi, le condizioni della strada, dissestata in entrambe le località, si configurano pericolose in quanto suscettibili a ulteriori cedimenti, rappresentando una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada. Data la possibilità di arrivo di ulteriori perturbazioni e quindi l’intensificarsi di piogge che potrebbero aggravare repentinamente le condizioni del piano viabile e dei versanti, fino a compromettere la stabilità dell’intero fronte, la Provincia di Prato ha reso necessaria la disposizione dell’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza al fine di preservare la pubblica e privata incolumità, con successiva regolamentazione temporanea del traffico.

Pertanto, dalle 12 di lunedì 24 marzo sarà riaperta al traffico veicolare la SP10 “Di Pietramarina” in località Poggino (al km 2+700) nel Comune di Carmignano, con l’istituzione del restringimento della carreggiata a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette e, quando risulti opportuno per motivi di sicurezza, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario, ma non oltre i 15 minuti a volta, dalle 00 alle 24. E’ stato inoltre disposto il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta, al fine di permettere l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza e facilitare lo spostamenti degli addetti ai lavori e dei mezzi d’opera. I lavori finora eseguiti hanno riguardato la rimozione dello strato bituminoso superficiale interessato dal cedimento del manto stradale, pertanto, nei tratti interessati dai successivi interventi il transito dei mezzi avverrà su una superficie stradale “sterrata”.

Le operazioni saranno effettuate su una carreggiata alla volta, al fine di garantire la sicurezza e ridurre al minimo i disagi per la circolazione. Nel dettaglio, i lavori presso la località Il Poggino (al km 2+700) prevedono la realizzazione di una berlinese di micropali con cordolo di testata e tiranti; l’installazione di una nuova barriera di sicurezza (guard-rail); il rifacimento del piano viabile nel tratto interessato dai lavori e la realizzazione di drenaggi e regimazione delle acque di piattaforma. I lavori in località Camerata (al km 3+600) riguardano invece la rimozione di tutto lo spessore fratturato della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso; l’intasatura delle crepe che si sono formate sulla carreggiata; la realizzazione di drenaggi ai lati dell’area di frana e la predisposizione delle opere di regimazione delle acque di piattaforma sia a valle che a monte della strada provinciale.