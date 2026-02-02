Carnevale di San Mauro, buona la prima: 58 anni di storia alle spalle per far tornare tutti bambini

SIGNA – Buona la prima per il Carnevale di San Mauro, una delle feste più longeve del Comune di Signa, ma anche della provincia di Firenze. Una festa che, se vogliamo, incarna ancora lo spirito di quando nacque, sotto l’egida di don Armido Pollai, e che quest’anno taglia il significativo traguardo delle 58 primavere. Un Carnevale che mette insieme, nell’organizzazione, giovani e meno giovani e che, come scrive la Pro loco sulla propria pagina Facebook, “è partito con il botto”. Tanti bambini sui carri allegorici, tante persone nelle strade del paese che, quando arriva Carnevale, fa tornare tutti più piccoli, confermandosi come un appuntamento imperdibile per famiglie e visitatori. “È il trionfo di una comunità – scrive ancora la Pro loco – che sa fare squadra, grazie all’instancabile energia dei volontari. Grazie di cuore al comitato Carnevale, alla parrocchia e a chi ha lavorato dietro le quinte. Una menzione speciale, infine, per il successo de “La Corrida”, promossa dall’associazione Conversatorio, all’interno del Teatro Lux: divertimento puro che arricchisce la nostra tradizione”. E naturalmente domenica 8 e domenica 15 febbraio si ripete con le prossime sfilate.

Anche l’amministrazione comunale esprime “grande soddisfazione per l’ottima riuscita della prima giornata della 58° edizione del Carnevale di San Mauro. Il grande riscontro del pubblico conferma il valore di una manifestazione profondamente radicata nel territorio, capace di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori e di mantenere viva una tradizione costruita nel tempo grazie all’impegno dei volontari”. Per questo rivolge “un sentito ringraziamento al comitato Carnevale, alla parrocchia di San Mauro e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare è rivolto ai dipendenti comunali e al responsabile del Settore 7 del Comune di Signa, nonché agli operatori di Plures–Alia, per il lavoro svolto con tempestività ed efficacia anche nelle operazioni di pulizia e ripristino delle aree subito dopo la conclusione della manifestazione”.