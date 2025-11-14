“Caro amico ti scrivo”: omaggio a Lucio Dalla al Teatro Manzoni

CALENZANO – Omaggio a Lucio Dalla al Teatro Manzoni domenica 16 novembre alle 21.15 con lo spettacolo “Caro amico ti scrivo” prodotto da La Macchina del Suono e dallo stesso Teatro Manzoni. Lo show, ideato e interpretato da Fabrizio Checcacci, ripercorre le tappe salienti della carriera di Dalla: dalle pagine della prima produzione ai grandi classici come 4/3/43 e Piazza […]

CALENZANO – Omaggio a Lucio Dalla al Teatro Manzoni domenica 16 novembre alle 21.15 con lo spettacolo “Caro amico ti scrivo” prodotto da La Macchina del Suono e dallo stesso Teatro Manzoni. Lo show, ideato e interpretato da Fabrizio Checcacci, ripercorre le tappe salienti della carriera di Dalla: dalle pagine della prima produzione ai grandi classici come 4/3/43 e Piazza Grande, fino ai successi degli anni Ottanta e alle storiche collaborazioni con artisti come De Gregori e gli Stadio. L’originalità dello spettacolo risiede nel legame personale tra Checcacci e l’artista omaggiato. “Ho avuto la fortuna di lavorare a lungo con Lucio Dalla in due importanti produzioni teatrali, Tosca e Beggar’s Opera, scoprendo una dimensione creativa che lo stimolava profondamente, lontano dal solo mondo pop – spiega Checcacci. – Questo spettacolo nasce dalla volontà di restituire al pubblico non solo la potenza della sua musica, ma anche l’acutezza e l’anticonformismo che esprimeva al meglio in un ambiente stimolante come il teatro”.

La band che accompagnerà Checcacci è composta da musicisti di alto profilo, tra cui Cosimo Zannelli (già al fianco di Litfiba, Piero Pelù e Morandi), Federico Sagona, Alessandro Lo Conte, Andrea Melani. La formazione proporrà un repertorio che spazia dai brani tratti da live storici (Banana Republic, Dallamericaruso) a vere e proprie “chicche” per gli appassionati, in un tributo che onora la genialità e l’ironia dell’autore. “Caro amico ti scrivo” è un connubio tra musica, storia e aneddoti che si sviluppa lungo due ore di concerto. È un’occasione per riscoprire la grandezza di un autore che è sempre stato originale, controcorrente e geniale, sia nei testi che nelle melodie.