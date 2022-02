“Caro bollette”: un aiuto alle famiglie dal Centro d’ascolto

SESTO FIORENTINO – Il “caro bollette” ha messo ancora di più in difficoltà le famiglie più fragili, per contrastare questa situazione il Centro d’ascolto mette a disposizione un fondo di 10mila euro. Il fondo servirà per contribuire al pagamento del caro bollette. Una iniziativa, questa, in relazione alla convenzione in atto con il Comune di […]

SESTO FIORENTINO – Il “caro bollette” ha messo ancora di più in difficoltà le famiglie più fragili, per contrastare questa situazione il Centro d’ascolto mette a disposizione un fondo di 10mila euro. Il fondo servirà per contribuire al pagamento del caro bollette. Una iniziativa, questa, in relazione alla convenzione in atto con il Comune di Sesto Fiorentino.

Non è la sola iniziativa. Il Centro d’ascolto rivolge un appello anche alle altre associazioni e ai privati affinchè partecipino al fondo “caro bollette”.

Per accedere al fondo sono previsti alcuni criteri e le famiglie saranno indicate dai servizi sociali del Comune. Inoltre il Centro d’ascolto collaborerà con la Federconsumatori per la rateizzazione delle bollette “pesanti”.