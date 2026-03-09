Carte d’identità: aperture straordinarie a Signa per il passaggio alle Cie, giorni e orari

SIGNA – Il 4 agosto 2026 la carta d’identità cartacea “andrà in pensione” indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per questo, l’amministrazione comunale, proprio per agevolare i cittadini nel rinnovo della carta d’identità cartacea e accompagnarli nel passaggio alla carta d’identità elettronica, sta provvedendo all’invio di una comunicazione diretta agli interessati, con l’obiettivo di ricordare la scadenza e invitarli a prenotare per tempo il rinnovo. Non solo, perché l’Ufficio anagrafe ha già programmato un calendario di aperture straordinarie dal 9 marzo al 30 aprile, che si aggiungono agli orari ordinari dello sportello e alle aperture previste in occasione del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Significative le aperture domenicali del 15 e del 29 marzo, dalle 8.30 alle 12.30, pensate per offrire un’opportunità in più a chi durante la settimana ha difficoltà a recarsi in Comune. A queste si affiancano anche due aperture serali straordinarie, martedì 31 marzo e martedì 14 aprile, con lo sportello aperto fino alle 22.

Queste tutte le aperture straordinarie: domenica 15 marzo 8.30–12.30 (apertura esclusiva per rinnovo cartacea), lunedì 16 marzo 14.30–18, martedì 17 marzo 14.30–18, mercoledì 18 marzo 14.30–18, giovedì 19 marzo 14.30–18, venerdì 20 marzo 14.30–18, sabato 21 marzo 8.30–18 (orario continuato per apertura elettorale), domenica 22 marzo 7–23 (orario continuato per apertura elettorale), lunedì 23 marzo 7–15 (orario continuato per apertura elettorale), giovedì 26 marzo 15–19 (apertura esclusiva per rinnovo cartacea), venerdì 27 marzo 15–18 (apertura esclusiva per rinnovo cartacea), sabato 28 marzo 8.30–12.30 (apertura esclusiva per rinnovo cartacea), domenica 29 marzo 8.30–12.30 (apertura esclusiva per rinnovo cartacea), martedì 31 marzo 17–22 (apertura esclusiva per rinnovo cartacea), martedì 14 aprile 17–22 (apertura esclusiva per rinnovo cartacea). Dal 1 al 30 aprile, oltre all’orario ordinario, l’Ufficio anagrafe resterà aperto anche il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 esclusivamente per il rinnovo delle carte d’identità cartacee.