Cartonificio Fiorentino: il 31 corteo dalla sede di viale Ariosto fino al Comune

SESTO FIORENTINO – Si sono tenute le assemblee dei lavoratori del Cartonificio Fiorentino di Sesto Fiorentino dopo il tavolo di ieri in Regione. Al termine delle due assemblee i lavoratori chiedono rassicurazioni sulla situazione che verrà presentata ai sindacati e alla Rsu affinchè si facciano portavoce nei confronti dell’azienda. “L’azienda ha detto che manterrà i livelli occupazionali – spiega Sergio Scubla di Cgil – ecco a questo punto noi vogliamo conoscere nel dettaglio cosa intendono. E questo perchè sappiamo che il macchinario nuovo è destinato a un solo reparto per cui vogliamo conoscere quali saranno le mansioni da svolgere”. L’assemblea chiede quindi passi concreti per definire l’attività lavorativa nella sede in provincia di Lucca, con il trasferimento che avverrà nel giugno del prossimo anno. L’aria che si respira è ancora pesante per i lavoratori: “Abbiamo la consapevolezza che a Sesto – dice Scubla – purtroppo la storia del Cartonificio sia finita”.

In attesa dei prossimi due tavoli previsti nel mese di novembre, il 20 novembre e un altro in Regione il 30 novembre, per riattivare un percorso negoziale, i lavoratori del Cartoninificio Fiorentino aderiscono alla manifestazione promossa dalla Cgil in programma il 31 ottobre alle 9.45 “La Piana unita per la legalità e il lavoro”. Una manifestazione itinerante contro i licenziamenti, la precarietà e lo sfruttamento “per un modello di sviluppo fondato sul valore del lavoro”. I partecipanti si ritroveranno davanti ai cancelli del Cartonificio Fiorentino in viale Ariosto e poi partiranno alle 10 in corteo fino a raggiungere piazza Vittorio Veneto.