Caruso (FI): “Martinuzzi nel Cda di Farmapiana? Nessun avallo del partito, opposizione senza sconti alla giunta Tagliaferri”

CAMPI BISENZIO – “Abbiamo appreso che Chiara Martinuzzi, in passato per 5 anni consigliera comunale di Forza Italia, è stata nominata nel Cda di Farmapiana. Al riguardo vogliamo essere chiari: si tratta di una nomina non concordata affatto con i partiti di centro-destra, men che meno con Forza Italia, una scelta che Martinuzzi in via […]

CAMPI BISENZIO – “Abbiamo appreso che Chiara Martinuzzi, in passato per 5 anni consigliera comunale di Forza Italia, è stata nominata nel Cda di Farmapiana. Al riguardo vogliamo essere chiari: si tratta di una nomina non concordata affatto con i partiti di centro-destra, men che meno con Forza Italia, una scelta che Martinuzzi in via confidenziale ci aveva anticipato ma che noi contrastiamo nettamente”: si esprime così Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale di Forza Italia a Campi Bisenzio, in merito alle recenti nomine che hanno rinnovato il Cda di Farmapiana. “Il sindaco Tagliaferri, a distanza di pochi giorni, – aggiunge Caruso – ha nuovamente agito nelle stanze del potere, senza informare doverosamente i segretari di partito e i membri del consiglio comunale. Al riguardo, confermiamo che, tramite i consiglieri eletti, porteremo avanti un’opposizione senza sconti alla giunta Tagliaferri dove spiccano assessori “cooptati” per mere appartenenze politiche, senza che il criterio del merito e della competenza abbia orientato tali scelte. La giunta Tagliaferri, sia chiaro, non gode affatto del nostro sostegno né, tanto meno, della nostra benevolenza”.