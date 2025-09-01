Casa: al via il bando per l’affitto a canone concordato

CALENZANO – Approvati dalla giunta comunale i criteri per il nuovo bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione in affitto di alloggi a canone concordato disponibili o che si renderanno disponibili nel territorio di Calenzano. Il bando aperto da oggi 1 al 30 settembre. Saranno escluse le domande presentate da soggetti con stato civile ignoto; il limite minimo di accesso determinato nell’importo di un valore Isee non inferiore a 12.000 euro; la possibilità di presentare domanda per gli assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il cui reddito superi i limiti stabiliti dalla normativa vigente per la permanenza in alloggi Erp, a condizione che tutto il nucleo familiare lasci l’alloggio in questione al momento della stipula del contratto di locazione (per tali soggetti il limite di Isee previsto per l’assegnazione è aumentato del 20%). Inoltre tra i requisiti la possibilità di presentare domanda per gli assegnatari in locazione di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruenti del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici che hanno avuto una variazione della composizione del nucleo familiare (es. per accrescimento naturale, per ingresso nel nucleo di parenti/affini, per decesso di uno o più componenti …). La graduatoria definitiva avrà efficacia per 2 anni e comunque fino all’approvazione della graduatoria definitiva del successivo bando. Gli alloggi a canone concordato in disponibilità del Comune sono 63, attualmente tutti locati.