Casa: al via le domande per i contributi affitto

CALENZANO – Contributo affitto, dal 1 al 30 settembre è possibile presentare al Comune le domande per partecipare al bando. I requisiti per cui si potrà fare domanda sono, per i residenti nel Comune di Calenzano e in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato: la fascia A con soggetti che presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE uguale o inferiore a 14.877,20 euro (due annualità di pensioni minime Inps) e un’incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 14%; la fascia B con soggetti che presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE compreso tra 14.877,21 euro e 32.048,52 euro e un’incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%; un valore Isee non superiore a 16.500 euro per tutti. In ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore a 200 euro. Il bando potrà contare su uno stanziamento di risorse proprie del Comune di 94mila euro, come stabilito dalla giunta comunale a fine luglio.

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere compilata e presentata solamente in modalità on line collegandosi al sito ufficiale del Comune di Calenzano-Sportello telematico. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso dell’identità digitale Spid o di CSN (Carta Servizi Nazionale) con Pin valido. Tutti coloro che saranno ammessi in graduatoria definitiva dovranno presentare le ricevute di pagamento del canone di locazione relative all’anno 2023, dal 2 al 31 gennaio 2024, pena la mancata erogazione del contributo. Per informazioni: sociale@comune.calenzano.fi.it – 0558833423-299-241.