Casa: il Comune aderisce al Piano Nazionale

SESTO FIORENTINO – Il Comune aderisce e sostiene le proposte per un Piano Casa Nazionale presentate ieri a Roma dall’Alleanza Municipalista, alla quale aderiscono oltre quaranta città italiane. Un anno fa le amministrazioni comunali si erano date appuntamento a Roma per chiedere al Governo, con un sit-in, provvedimenti concreti sull’emergenza abitativa, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Un anno dopo, la crisi abitativa è una priorità nazionale che richiede risorse e strutture adeguate. Le richieste dei Comuni si articolano in dieci punti, tra cui l’approvazione di una legge quadro sull’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, la possibilità di assegnare ai comuni gli immobili statali e parastatali vuoti e inutilizzati, il rifinanziamento del fondo nazionale per le locazione, la creazione di fondi immobiliari a regia pubblica in grado di offrire accessi agevolati all’affitto o all’acquisto della casa. Il testo integrale della proposta è pubblicato sul sito www.pianocasanazionale.it.

“Da oltre un anno, insieme a sindaci e assessori di Comuni di tutta Italia abbiamo costituito un coordinamento volto a chiedere al Governo di affrontare quella che ormai è una emergenza nazionale – afferma l’assessore Massimo Labanca – Siamo molto preoccupati dall’inerzia e dall’indifferenza mostrata dall’esecutivo rispetto alle nostre richieste, a partire da quella del ripristino dei fondi per il contributo affitti”. “Noi, come gli altri Comuni, mettiamo in campo quotidianamente risorse e misure volte a risolvere una situazione sempre più critica, scontrandoci con i limiti delle rispettive competenze e la scarsità di risorse – prosegue – Guardando solo al nostro comune, anche quest’anno abbiamo dovuto reperire sul nostro bilancio 450mila euro per garantire il contributo affitti, una misura estremamente importante per tanti nuclei familiari”.

“Disponiamo di 785 alloggi Erp, un patrimonio molto ampio, ma comunque insufficiente per dare risposta a tutte le situazioni di disagio abitativo – dice ancora Labanca – Negli ultimi anni abbiamo investito circa quattro milioni di euro con Casa Spa in manutenzioni straordinarie e interventi di miglioramento energetico. C’è poi il lavoro per così dire quotidiano di manutenzione, ovvero la capacità di rendere subito disponibili gli alloggi che per qualche motivo si siano resi disponibili. Ad oggi sono pronti per l’assegnazione o alle fasi finali del ripristino 10 alloggi, in altri nove i lavori inizieranno a gennaio. Questo sforzo fa sì che siano appena sette gli alloggi al momento vuoti, appena lo 0,89% dell’intero patrimonio”. “Si tratta di un lavoro e di un impegno complesso, demandato in toto ai comuni, sempre più in affanno con i bilanci e costretti a scelte difficili – aggiunge l’assessore – Per noi la casa è un diritto e un caposaldo di giustizia sociale: per questo riteniamo sia importante continuare ad investirci, ma anche che lo Stato e il Governo facciano la propria parte, dando risposte concrete e di ampio respiro”.