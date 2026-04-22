“Casa sicura”, la casa mobile nel parcheggio Coop sulla prevenzione agli incidenti domestici



SESTO FIORENTINO – Nel parcheggio del Centro Coop in via Petrosa stamani è stata allestita una casa mobile della sicurezza. “Casa sicura” è il titolo del progetto promosso dalla Regione dalle tre Aziende Asl della Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze. Dopo le tappe del 2025 nei Coop.fi di Empoli e Prato, da oggi fino al 5 giugno, il modulo “Casa sicura” è presente nel parcheggio del centro commerciale, dove chiunque può visitarlo e partecipare a incontri dimostrativo-didattici sulla prevenzione degli incidenti domestici. Il modulo è una vera e propria casa attrezzata con le principali misure preventive e protettive per ridurre i rischi di infortunio domestico: è grande come una stanza di 14 metri quadri che riproduce tutti i locali di un’abitazione, dalla cucina al bagno, dalla camera fino al soggiorno. Al suo interno i partecipanti ai corsi formativi troveranno le principali e più importanti misure preventive e protettive per ridurre il rischio di incorrere negli infortuni domestici con particolare riguardo alle cadute, urti, tagli, intossicazioni, avvelenamenti da prodotti chimici di uso domestico, folgorazioni, incendi, esplosioni, sicurezza dei prodotti, nonché le informazioni sui comportamenti corretti da tenere nella propria abitazione. Dopo Sesto Fiorentino, il modulo farà tappa in altri grandi punti vendita della cooperativa per diffondere la cultura della sicurezza nella popolazione. Al taglio del nastro del modulo “Casa sicura” erano presenti Monia Monni, assessore al diritto alla salute e alle politiche sociali Regione Toscana, Giovanni Nardone, direttore Dipartimento Prevenzione, Azienda Asl Toscana centro, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze, Giacomo Trallori, presidente della sezione soci Coop di Sesto Fiorentino, Renato Campinoti, presidente Auser Toscana, Stefano Bassi, tecnico di prevenzione Azienda Asl Toscana Centro, e Camilla Sanquerin, presidente della Società della Salute fiorentina nord ovest.

“Gli incidenti domestici – ha detto l’assessore Monni – rappresentano un tema di grande importanza in Toscana e nel nostro Paese dove sono causa di 5mila morti l’anno, mentre in Toscana fanno registrare 113mila accessi l’anno al pronto soccorso. Si tratta di un problema serio che riguarda soprattutto la popolazione anziana e le categorie più fragili, come i bambini, ma non solo”. “Attenzione, informazione e prevenzione – ha aggiunto Claudio Vanni di Unicoop – sono le parole chiave di questo progetto che punta, non solo a prevenire danni fisici, ma anche a migliorare la qualità di vita delle persone e a promuovere una cultura della sicurezza, soprattutto in supporto alle categorie più vulnerabili”.

L’apertura di Casa sicura è prevista per due pomeriggi a settimana, il mercoledì (orario 10-13)ed il venerdì, dalle 16 alle 19. Nei pomeriggi di apertura, nel modulo saranno presenti operatori sanitari tecnici della prevenzione e assistenti sanitari della Usl Toscana Centro con i quali sarà possibile effettuare una visita guidata della casa e ricevere informazioni su come mettere in sicurezza il proprio ambiente domestico. Le visite guidate saranno organizzate per gruppi di massimo 10 persone. Prenotazioni all’indirizzo mail Sez.SestoFiorentino@socicoop.it o al numero 3474021507 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Ogni venerdì, dalle 14.30 alle 16, nella sala soci del Coop.fi, si terranno corsi di approfondimento a cura del personale Asl in cui si illustreranno i dati statistici epidemiologici degli incidenti domestici, le principali misure preventive e protettive per ridurre i rischi negli ambienti abitativi e indicazioni per la corretta attività fisica. I corsi saranno a cura del personale sanitario. Gli eventi saranno per gruppi di massimo 20 persone. Prenotazioni all’indirizzo mail Sez.SestoFiorentino@socicoop.it o al numero 3474021507 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. – Accanto al modulo Casa sicura è allestito un gazebo con la presenza di fisioterapisti che effettuano valutazioni sul rischio di caduta rivolto a tutti, con prova di forza ed equilibrio. L’attività si svolge il mercoledì (ore 10-13) e il venerdì (ore 16 -19). Prenotazione presso lo spazio dedicato adiacente alla Casa Sicura.