Casateatro, formazione per soci Coop per diventare pubblico consapevole

SESTO FIORENTINO – Creare un pubblico consapevole: è questo il progetto promosso da Unicoop Firenze e Murmuris dal titolo “Casateatro”

e riservato a tutti i soci Coop del territorio di Sesto Fiorentino e Calenzano.

Il progetto coinvolge alcuni teatri attivi nel progetto delle Residenze sostenuto dalla Regione Toscana. Obiettivo del progetto è strutturare l’ascolto dei bisogni degli spettatori e dare risposta alle loro attese. La sezioni soci Unicoopfirenze di Sesto Fiorentino e Calenzano inaugurerà questo progetto per informare, promuovere e coordinare il nuovo gruppo di soci interessati. Gli interessati seguiranno un periodo di formazione al ruolo di spettatore consapevole, attraverso una visione critica della programmazione e dell’esperienza del cartellone spettacoli di T.R.A.M. Teatro Limonaia. I soci spettatori saranno impegnati a “studiare” prima ed a discutere dopo la visione dei singoli spettacoli in cartellone in un continuo tutoraggio con operatori del settori al fine di sensibilizzare e creare un “nuovo pubblico consapevole”, capace di fruire il prodotto artistico e di poterne discutere in sede di gruppo e sulla piattaforma: www.casa-teatro.com. Il primo incontro si terrà il 20 gennaio alle 19 nella sala Soci Unicoop al primo piano del Centro Sesto di via Petrosa.