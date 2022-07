Case della Memoria: elette le nuove cariche sociali. Confermati il presidente Adriano Rigoli e il vice Marco Capaccioli

CAMPI BISENZIO – Nei giorni scorsi sono state definite le nuove cariche sociali dell’Associazione Nazionale Case della Memoria per il quadriennio 2022-2026. L’assemblea dei soci si è riunita per eleggere i nuovi membri del consiglio, l’organo che ha poi riconfermato il presidente dell’associazione Adriano Rigoli (Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e di Villa del Mulinaccio-Casa Filippo Sassetti nel Comune di Vaiano, PO) e il vice-presidente Marco Capaccioli (Casa Guidi dei poeti Elizabeth Barrett e Robert Browning, Firenze). Eletto come segretario Luca Lunghi (Casa Museo Ivan Bruschi, Arezzo). Confermati tutti i consiglieri: Pina Licatese Bartolini (Casa Sigfrido Bartolini, Pistoia), Clara Conforti (Casa del Boccaccio e assessore del Comune di Certaldo), Virginia Laffi (Casa Morandi e assessora del Comune di Grizzana Morandi, Bologna), Gregorio Nardi (Casa Studio Piero Bargellini, Firenze), Laila Tentoni (Casa Artusi, Forlimpopoli, Forlì Cesena). Novità l’ingresso nel Consiglio Manuela Ricci (Casa Moretti, Cesenatico, Forlì Cesena) che rafforza così la presenza di consiglieri nella regione Emilia-Romagna. Altra novità l’elezione di Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave (Treviso) e responsabile di Casa Parise, come coordinatrice regionale del Veneto e consulente onoraria per gli itinerari dedicati alle persone con disabilità. Lucia Migliorini, ex consigliera fin dalla fondazione dell’associazione, è stata invece nominata consulente onoraria per gli itinerari turistici. Confermati il Comitato Scientifico, il sindaco revisore unico, i consulenti onorari e i coordinatori regionali già presenti. Approvati anche i bilanci consuntivi 2020 e 2021.