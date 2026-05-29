Castello: affidata la gestione di una porzione

CALENZANO – Ha un gestore privato una porzione del Castello di Calenzano. Il nuovo nuovo soggetto privato è stato individuato tramite un bando della Calenzano Comune srl, società interamente partecipata dal Comune di Calenzano. A vincere il bando sono stati Alesso Palmeri e Nicola Capobianco che hanno dichiarato di costituire una società apposita in caso […]

CALENZANO – Ha un gestore privato una porzione del Castello di Calenzano. Il nuovo nuovo soggetto privato è stato individuato tramite un bando della Calenzano Comune srl, società interamente partecipata dal Comune di Calenzano. A vincere il bando sono stati Alesso Palmeri e Nicola Capobianco che hanno dichiarato di costituire una società apposita in caso di aggiudicazione. Il nuovo gestore si occuperà della parte dell’immobile storico del borgo medievale, che comprende il locale adibito a bar/ristorante, il giardino comunicante, un locale per deposito e stoccaggio, l’altana panoramica, la torre pentagonale. L’affidamento in locazione dell’immobile avrà una durata di sei anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni, previo accordo tra le parti; il canone di locazione è in crescita progressiva a partire dal secondo anno.

Gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Calenzano Comune srl, sono la promozione e la valorizzazione del Castello di Calenzano Alto come polo di attrazione culturale e turistica; l’incremento della fruizione del bene attraverso una gestione che preveda attività di ristorazione, somministrazione e servizi complementari; la creazione di sinergie con le attività turistico-culturali già in essere nel borgo storico di Calenzano Alto; la valorizzazione economica del patrimonio tramite la generazione di entrate sostenibili, rispettando il contesto storico e architettonico; la collaborazione con l’amministrazione per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi istituzionali e culturali. Tra gli obblighi previsti, il gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile. La commissione nominata dalla Calenzano Comune srl, in accordo con l’amministrazione comunale, ha valutato le due proposte arrivate entro i termini e ha richiesto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per il corretto completamento dell’istruttoria su un immobile sottoposto a vincolo monumentale e paesaggistico.