Castro (FdI) “Gli studenti non hanno ancora accesso alla mensa universitaria”

CALENZANO – “Dopo quasi un anno di distanza dalle prime segnalazioni, gli studenti della Facoltà di Design di Calenzano continuano a non avere accesso a una mensa universitaria o a un servizio di ristorazione convenzionato”. Lo afferma in una nota la consigliera di FdI Monica Castro. “Il punto di ristorazione individuato che comunque risultava poco raggiungibile non ha rinnovato la convenzione e ad oggi non esiste alcun servizio mensa; i bandi di gara per l’assegnazione del servizio ristorazione sono andati deserti. – dice Casto – Nonostante le promesse di valutare soluzioni insieme al DSU Toscana, ad oggi nessun passo concreto è stato compiuto dall’amministrazione”. Castro ricorda che ci sono molti studenti pedolari o fuori sede “ancora costretti a pranzare con cibo portato da casa o a spostarsi fino a Firenze per usufruire dei servizi universitari regolari”. Castro prosegue affermando che “la mensa universitaria non è un optional, ma un diritto, è parte integrante dei servizi essenziali che garantiscono pari opportunità e qualità della vita universitaria”. E sottolinea che “l’amministrazione comunale deve agire, non limitarsi a prendere tempo come ha fatto nell’ultimo anno”.