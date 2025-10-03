Castro (FdI) “I reticoli minori sono abbandonati, rischio in caso di maltempo”

CALENZANO – “A distanza di 6 mesi dalla tremenda alluvione di Calenzano e Sesto Fiorentino che ha interessato anche Campi Bisenzio, i reticoli minori che l’hanno causata, sono stati abbandonati ancora una volta”. Lo afferma, in una nota, la consigliera di FdI Monica Castro. “Se si escludono i lavori in alcune zone di rifacimento in […]



CALENZANO – “A distanza di 6 mesi dalla tremenda alluvione di Calenzano e Sesto Fiorentino che ha interessato anche Campi Bisenzio, i reticoli minori che l’hanno causata, sono stati abbandonati ancora una volta”. Lo afferma, in una nota, la consigliera di FdI Monica Castro. “Se si escludono i lavori in alcune zone di rifacimento in somma urgenza, – prosegue Castro – non rimane niente, nessun intervento di manutenzione ordinaria o ancor meglio straordinaria visto che nel letto dei torrenti è presente di tutto. Piante, tronchi, in Marina addirittura un’isola di alberi secchi che alla prima piena potrebbero causare allagamenti a valle. Anche i lavori di ripristino, vanno a rilento mentre la stagione delle piogge è gia davanti a noi. Gli abitanti di Settimello vivono ancora nel terrore di una nuova alluvione perché i lavori in via Trilussa non sono iniziati. La sinistra continua a vantarsi dei Consorzi di bonifica ma è evidente che così come sono stati pensati, non riescono a dare quelle risposte necessarie per prevenire altri disastri”.