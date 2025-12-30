Castro (FdI) “Mi preoccupano le dichiarazioni delle sinistre sulla chiusura del circolo di Settimello”

CALENZANO – “Le dichiarazioni delle sinistre che ho letto dopo la chiusura del Circolo Arci di Settimello mi preoccupano”. Lo afferma Monica Castro di FdI. “I circoli ricreativi sono una risorsa se gestiti bene. – afferma Castro – Evidentemente questo non lo era e per fortuna è stato punito. Mi auguro che da questa chiusura, […]

CALENZANO – “Le dichiarazioni delle sinistre che ho letto dopo la chiusura del Circolo Arci di Settimello mi preoccupano”. Lo afferma Monica Castro di FdI. “I circoli ricreativi sono una risorsa se gestiti bene. – afferma Castro – Evidentemente questo non lo era e per fortuna è stato punito. Mi auguro che da questa chiusura, i soci sappiano cogliere la lezione, per ripartire nel rispetto della legge. Mi chiedo se le stesse “sinistre” avrebbero difeso un qualsiasi locale pubblico non loro, con le stesse parole. Non credo proprio. Applicano due pesi e due misure in base ai propri interessi. Questo modo di amministrare il proprio orticello è davvero imbarazzante e non responsabile. Come lo è la risposta data dal circolo in questi giorni”.