Castro (FdI) “Preoccupati e perplessi per la situazione legata alla frana della Sp8”

CALENZANO – “La situazione legata alla frana sulla SP8 ci lascia ancora una volta perplessi e profondamente preoccupati”. Lo afferma la consigliera comunale di di Fratelli d’Italia Monica Castro, con i consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli e Vittorio Picchianti del gruppo Per il Cambiamento. “Le notizie diffuse in questi ultimi giorni, – dice Castro – che annunciano la chiusura notturna del tratto autostradale e il conseguente riversamento del traffico sulla SP8, attualmente interdetta ai mezzi pesanti, destano forte preoccupazione. La strada provinciale è infatti chiusa da settimane, causando disagi significativi ai residenti, in particolare a coloro che utilizzano i mezzi pubblici. Le navette sostitutive, spesso in ritardo o addirittura assenti nel fine settimana, non garantiscono un servizio adeguato”. “Ci sorprende – prosegue Monica Castro – come si possa ipotizzare di convogliare sulla SP8 l’intero traffico autostradale notturno, mentre la stessa strada resta vietata ai pullman che garantivano il servizio pubblico tra Firenze e Barberino. E tutto questo mentre i lavori non sono ancora conclusi e il passaggio quotidiano di mezzi pesanti, nonostante i divieti, avviene senza alcun controllo”. Fratelli d’Italia chiede con forza trasparenza nella comunicazione e garanzie sulla sicurezza: “Autostrade è consapevole della fragilità della SP8? – chiede Castro – E soprattutto, la strada è oggi davvero sicura per sostenere un traffico pesante? Serve una risposta immediata e concreta, prima che le decisioni prese compromettano ulteriormente la sicurezza dei cittadini e la vivibilità del territorio”.