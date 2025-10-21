Castro (FdI) “Qualche riflessione su quanto avvenuto durante la manifestazione ex Gkn”

CALENZANO – “Quel che è accaduto sabato sera all’aeroporto di Firenze deve portare la politica locale ad una lunga riflessione”. A sostenerlo è Monica Castro consigliera FdI. “Da ex sindacalista ho sempre avuto un’attenzione particolare verso i lavoratori ma sulla Gkn in queste ore mi sono fatta tante domande. – prosegue Castro – siamo sicuri che […]



CALENZANO – “Quel che è accaduto sabato sera all’aeroporto di Firenze deve portare la politica locale ad una lunga riflessione”. A sostenerlo è Monica Castro consigliera FdI. “Da ex sindacalista ho sempre avuto un’attenzione particolare verso i lavoratori ma sulla Gkn in queste ore mi sono fatta tante domande. – prosegue Castro – siamo sicuri che il consorzio industriale pubblico non sia il solito poltronifcio politico che non serve a niente? Come mai i sindaci della Piana, dei comuni che fanno parte del consorzio, amministrati da tutti sindaci di AVS, non hanno avuto il coraggio di condannare i gravi fatti di sabato sera in aeroporto, dove sono stati feriti 10 agenti di Polizia? Da quando la politica locale si occupa di reindustrializzazione quando per anni ha portato avanti politiche che sono servite per smantellare intere aree produttive per dare spazio ai soliti “palazzinari” di turno? Come facciamo ora a stanziare soldi pubblici per un’azienda che è in mano a gruppi che non hanno condannato le violenze di sabato sera?” Inoltre Castro aggiunge “ho la sensazione che la chiusura della Gkn sia stata usata come trampolino di lancio per diversi politici locali in cambio di promesse molto difficili da mantenere. Queste promesse rischiano di trasformarsi in rabbia che può diventare molto pericolosa. Credo sia arrivato il momento di fare chiarezza e di dire la verità sull’ennesima crisi aziendale nella Piana strumentalizzata dalla sinistra”.