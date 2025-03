Castro (FdI) “Si pensa ai fantasmi del passato e non ai danni dell’alluvione”

CALENZANO – Il Consiglio comunale straordinario dell’8 aprile alle 21 avrà all’ordine del giorno la revoca della cittadinanza onorario a Mussolini: la richiesta di indire la seduta consiliare è stata presentata dalla maggioranza del consiglio. “Al prossimo consiglio già programmato per mercoledì 26 marzo, la maggioranza porterà dei documenti per la pace nel mondo e sul Ruanda. – spiega la consigliera di FdI Monica Castro – Oggi rincara la dose e pensa ai fantasmi del passato. Si scorda però dei calenzanesi e dei disastri provocati dall’alluvione del 14 marzo. Solo l’opposizione ha presentato al prossimo consiglio comunale mozioni e interpellanze per discutere e capire le priorità dopo questa alluvione. Questo consiglio comunale a distanza di poche settimane dalla tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità è inopportuno. Adesso ci sono troppi problemi da risolvere, non certamente revocare la cittadinanza a Mussolini. Ringrazio gli altri capigruppo di minoranza per aver condiviso con me l’inopporunità di questo consiglio straordinario e del suo ordine del giorno.. Grazie al loro no, la maggioranza è stata costretta a rimandarlo”