Castro (FdI) “Solidarietà alla Leonardo per l’attacco di alcuni manifestanti”

CALENZANO – “Come capogruppo di Fratelli d’Italia esprimo la mia più ferma condanna per il vile attacco subito questa mattina dall’azienda Leonardo s.p.a., presa di mira da un gruppo di manifestanti pro-Palestina in un’azione che nulla ha a che vedere con la libertà di espressione o il diritto alla protesta pacifica”. Lo afferma in una nota Monica Castro di FdI.

“Leonardo s.p.a. è una realtà produttiva d’eccellenza, – dice Castro – impegnata da anni in attività strategiche e all’avanguardia, che contribuiscono in modo significativo al progresso tecnologico e allo sviluppo economico del nostro Paese. Colpire un’azienda significa colpire i suoi lavoratori, il loro impegno quotidiano, e il principio stesso di convivenza democratica. Le manifestazioni di dissenso devono avvenire nel pieno rispetto della legalità e del confronto civile. Ogni forma di intimidazione o violenza, diretta verso persone o imprese, è inaccettabile e va respinta con decisione”.