Castro (FdI) “Sono bastate 4 ore di pioggia per creare disagi e allagamenti”

CALENZANO – “Sono bastate 4 ore di pioggia per creare disagi e allagamenti in tutto il comune. I punti critici ormai sono noti anche all’amministrazione comunale ma ad oggi, dopo 7 mesi dalla terribile alluvione è stato fatto poco o niente”. È quanto afferma Monica Castro, consigliera di FdI. “Proseguono i lavori per la messa in sicurezza di alcune zone gravemente colpite dal disastro del 13 marzo – aggiunge Castro – ma da alcuni sopralluoghi da me effettuati, preoccupano la rete fognaria ormai insufficiente in molte aree e l’inadeguata pulitura delle caditoie. Voglio ricordare inoltre un’altra situazione difficile da dover affrontare nei prossimi mesi, il mancato rifacimento di alcuni argini molto precari soprattutto nella zona del Ponte alla Marina. Sarebbe opportuno da parte dell’amministrazione comunale avviare un resoconto mensile sugli interventi effettuati e predisporre una mappatura delle zone critiche. Rimane molto difficile, nonostante le promesse fatte dal sindaco, la situazione a Settimello. Un altro grande problema da dover affrontare è quello dei crolli dei muretti che ormai interessano molte zone creando numerosi problemi ai cittadini. L’emergenza idrogeologica è iniziata da tempo ma questa amministrazione ancora non ha dato segnali importanti che il mio gruppo all’opposizione chiede da mesi”.