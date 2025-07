Castro (FdI): “Sull’Imu chiedo al sindaco di organizzare un incontro”

CALENZANO – Monica Castro, consigliera di FdI interviene sull’Imu e chiede al sindaco Giuseppe Carovani di “organizzare un incontro per capire e soprattutto confrontarsi con i tanti cittadini arrabbiati e delusi da certe scelte che non rispettano certamente le promesse fatte dall’attuale maggioranza in campagna elettorale”. “Per molti cittadini calenzanesi l’Imu è diventata un’ossessione. – afferma […]

CALENZANO – Monica Castro, consigliera di FdI interviene sull’Imu e chiede al sindaco Giuseppe Carovani di “organizzare un incontro per capire e soprattutto confrontarsi con i tanti cittadini arrabbiati e delusi da certe scelte che non rispettano certamente le promesse fatte dall’attuale maggioranza in campagna elettorale”. “Per molti cittadini calenzanesi l’Imu è diventata un’ossessione. – afferma la consigliera di FdI – Ormai a Calenzano persiste l’idea che il comune faccia cassa con l’unico bene che è rimasto da tassare, la casa. Dopo l’Imu sui disgiunti, quella sulle porzioni date in affitto, adesso ad angosciare i proprietari di case, sono le varie pertinenze”. “L’argomento è complesso e piu volte è stato affrontato in consiglio comunale. – prosegue Castro – Gli uffici svolgono egregiamente il loro lavoro ma noi amministratori dobbiamo guidarli. La mia sensazione è che in questo Comune si siano invertiti i ruoli. Questa Giunta affronta il problema con timidezza e incertezza. È necessario invece fare chiarezza e apportare alcune modifiche per evitare ulteriori problemi. Proprio in questi giorni il comune ha perso una causa contro l’Asl per un accertamento Imu”.