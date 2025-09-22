Castro (FdI) “Troppi disagi per la manifestazione all’ingresso dell’autostrada”

CALENZANO – Fratelli d’Italia esprime preoccupazione per la manifestazione di questa mattina all’ingresso dell’autostrada di Calenzano, per i disagi. “Pur riconoscendo il diritto a manifestare, – precisa Monica Castro FdI – riteniamo inaccettabile che questo venga esercitato a scapito della quotidianità di migliaia di persone. L’ingresso autostradale di Calenzano rappresenta un nodo cruciale per lavoratori, pendolari, mezzi di soccorso e cittadini diretti a visite mediche programmate da tempo. Inoltre abbiamo già ricevuto segnalazioni da parte di cittadini a cui sono state rimandate visite mediche importanti sempre a causa del suddetto sciopero. Queste conseguenze concrete non possono essere considerate effetti collaterali trascurabili. Chiediamo che le manifestazioni future vengano organizzate in luoghi e modalità che non paralizzino infrastrutture fondamentali e non penalizzino chi nulla ha a che vedere con la protesta. La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non può prevalere sul diritto alla mobilità, alla salute e alla sicurezza dei cittadini”.