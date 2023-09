Cavalieri Union, continua la marcia di avvicinamento al campionato. Risposte positive anche dalle giovanili

PRATO/SESTO FIORENTINO – Prosegue a buon ritmo l’avvicinamento della prima squadra dei Cavalieri Union all’inizio del campionato di serie A previsto per domenica 8 ottobre a Prato contro la Rugby Roma Olimpic. Per arrivare pronti a quell’appuntamento i ragazzi allenati da Alberto Chiesa hanno affrontato in amichevole il Rugby Calvisano sul campo della squadra bresciana, […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Prosegue a buon ritmo l’avvicinamento della prima squadra dei Cavalieri Union all’inizio del campionato di serie A previsto per domenica 8 ottobre a Prato contro la Rugby Roma Olimpic. Per arrivare pronti a quell’appuntamento i ragazzi allenati da Alberto Chiesa hanno affrontato in amichevole il Rugby Calvisano sul campo della squadra bresciana, riuscendo anche a vincere per 19-24. “Siamo soddisfatti di aver portato a casa la partita contro una squadra blasonata come il Rugby Calvisano, – ha commentato il responsabile tecnico dei Cavalieri Union – nonostante il ridimensionamento rimane un team forte e ci ha messo in difficoltà nel primo tempo soprattutto dal punto di vista fisico. Forse i carichi atletici su cui abbiamo lavorato per tutta la settimana e la lunghezza della trasferta non hanno aiutato, ma siamo stati bravi a gestire bene i possessi da mischia chiusa e da rimessa laterale. Non abbiamo avuto la stessa resa offensiva del match con Noceto, anche se va considerato che siamo in una fase sperimentale, i giocatori da una settimana all’altra sono cambiati e questo inizialmente ha richiesto nuovi adattamenti. È molto positivo il recupero di Matteo Morelli, autore di una ottima prova e di Cesare Zucconi che ha dimostrato leadership in touch. Credo che ciò che abbiamo visto in queste due amichevoli ci faccia intuire che la direzione intrapresa sia quella giusta”.

Le categorie giovanili, da parte loro, coinvolte nel fine settimana hanno risposto al meglio agli impegni di qualificazione proposti dal calendario. A partire dalla formazione Under 18 che ha portato a casa una bella vittoria per 28-21 sui pari età del Pesaro, conquistando così l’accesso al campionato Elite. L’incontro con la squadra marchigiana non è stato semplice, ma la miglior disposizione in “maul” e la voglia di raggiungere l”obiettivo hanno avuto la meglio, anche quando gli ospiti hanno provato a sfruttare la superiorità numerica per un giallo comminato ai giovani Cavalieri. Il gruppo allenato da Palmierello, Otano e Pagliai ha tenuto duro evidenziando lucidità in un match che si è rivelato complesso. Oltre a 2 mete tecniche, hanno varcato la linea anche Magni e Cella, in più si aggiungono 6 punti al piede realizzati da Bencini e Cella. Questi i giocatori in campo a Sesto Fiorentino: Tizzi, Magni, Giagnoni, Marini, Giachini, Sernissi, Anedda, Arrigo, Ristic Sho, Dabizzi, Ristic Dachi, Tarlini, Tinti, Cella, Bencini, Montagnese, Calizzano, Giagnoni, Ferrini, Papucci, Innocenti e Parrini.

Il primo turno di qualificazione del girone di barrage sorride anche alle due squadre Under 16. Come anticipato durante il week end dal coach Matteo Ricottini, l’intenzione era quella di partire subito con il piede giusto e così è andata. I Cavalieri Union hanno vinto rispettivamente con il Piombino (8-7) e con il Valdelsa (55-0). Il prossimo impegno è previsto per domenica 1 ottobre quando i ragazzi del Prato-Sesto se la vedranno in casa con il Perugia e il Florentia.