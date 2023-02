Cavalieri Union contro il Napoli Rugby di fronte al pubblico di casa. Una sfida da “prendere con le molle”

PRATO/CAMPI BISENZIO – Reduce dalla vittoria di Civitavecchia, la prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto torna a giocare davanti al proprio pubblico. Domenica 19 febbraio alle 14.30 presso lo Stadio Chersoni è in programma infatti il quattordicesimo turno del campionato di serie A e la formazione allenata da Alberto Chiesa si troverà ad affrontare il Napoli Rugby. Le due squadre arrivano alla sfida separate da 9 posizioni in classifica. I Cavalieri Union sono secondi a quota 51, mentre il Napoli è ultimo a quota 10. La graduatoria del girone 3 però non deve trarre in inganno: la parte bassa infatti è molto agguerrita con quattro squadre nell’arco di 5 punti. Il Napoli, inoltre, ha vinto l’ultima partita giocata con il Villa Pamphili, un match in cui è arrivata anche la prima vittoria stagionale arricchita dal punto di bonus. Il precedente tra le due squadre risale al 16 ottobre 2022 quando i Cavalieri Union hanno vinto sul campo della compagine campana con il punteggio di 29-34. Resta invariato l’obiettivo del gruppo capitanato da Lorenzo Puglia: accumulare punti importanti e avvicinarsi nel migliore dei modi alle prossime due sfide, entrambe molto importanti, con Avezzano in trasferta e con la Lazio in casa.

“La squadra è in buona salute, motivata a fare bella figura davanti ai nostri tifosi, – ha spiegato coach Chiesa – vogliamo fare una prestazione di qualità per preparare serenamente i due appuntamenti successivi e credo che i ragazzi siano a conoscenza di cosa li aspetta domenica. Napoli infatti è in crescita e non possiamo certo sottovalutare le loro ambizioni di salvezza, che dopo la vittoria con Villa Pamphili sono quanto mai concrete. Probabilmente recuperiamo Bartali, ma perdiamo Casciello e Nifo per alcuni problemi fisici da gestire. Nonostante le defezioni il resto del gruppo è in ottima salute, pronto a dimostrare il suo valore”. La partita sarà arbitrata da Carmine Marrazzo di Modena. È prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook dei Cavalieri Union, mentre l’ingresso allo stadio Chersoni è gratuito con la possibilità di fare un’offerta libera.