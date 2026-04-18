Cavalieri Union, Gispi Rugby Prato e Sesto Rugby: “Settore giovanile, nessun ridimensionamento. Ecco cosa cambia”

PRATO/SESTO FIORENTINO – Cavalieri Union, Gispi Rugby Prato e Sesto Rugby dicono la loro sull’assetto del settore giovanile per la stagione 2026/2027. E lo fanno, come spiegano, dopo che “negli ultimi giorni sono circolate numerose informazioni che hanno generato confusione e alimentato la diffusione di notizie inesatte. Per questo motivo, il club, attraverso il proprio […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Cavalieri Union, Gispi Rugby Prato e Sesto Rugby dicono la loro sull’assetto del settore giovanile per la stagione 2026/2027. E lo fanno, come spiegano, dopo che “negli ultimi giorni sono circolate numerose informazioni che hanno generato confusione e alimentato la diffusione di notizie inesatte. Per questo motivo, il club, attraverso il proprio consiglio direttivo, ritiene opportuno chiarire l’attuale situazione. Le tre società (Cavalieri Union Rugby, Gispi Rugby Prato e Sesto Rugby sono accomunate da un obiettivo condiviso: lavorare per il bene del rugby locale, sia sul piano sportivo sia su quello sociale e garantire la crescita dei propri atleti. Come avviene in ogni collaborazione tra realtà diverse, esistono ambiti nei quali c’è piena convergenza e altri in cui emergono visioni differenti. Questo, tuttavia, non impedisce di poter condividere un progetto comune, con l’ambizione di raggiungere traguardi sempre più importanti”.

“In questa ottica – aggiungono – comunichiamo una novità che riguarda l’assetto tecnico della prossima stagione sportiva 2026/2027. Le tre parti, al termine di un incontro costruttivo e sereno, hanno raggiunto un accordo che modifica parzialmente l’attuale struttura del settore Juniores, mantenendo però intatto il progetto generale dei Cavalieri Union Rugby. Gispi Rugby Prato e Sesto Rugby allestiranno entrambe una propria squadra Under 16, mentre la formazione Under 18 continuerà a essere gestita dai Cavalieri Union Rugby e accoglierà i giocatori provenienti dalle due società collegate. La squadra Under 18 rappresenterà il vertice del settore giovanile e assumerà un ruolo sempre più strategico all’interno della filiera formativa. Come è ormai noto, infatti, le formazioni seniores dei Cavalieri Union sono espressione diretta del vivaio juniores e affrontano i rispettivi campionati con un gruppo di giocatori provenienti esclusivamente dal territorio”.

“Alla luce di tutto questo – concludono – qualsiasi speculazione che descriva i Cavalieri Union Rugby come una realtà ridimensionata o addirittura vicina alla cessazione è da considerarsi del tutto priva di fondamento. Il club prosegue il proprio percorso con determinazione e con la volontà di consolidare ulteriormente la propria posizione nel panorama rugbistico italiano, forte della sinergia con due società virtuose come Gispi e Sesto, che hanno scritto pagine importanti nella storia del rugby giovanile toscano e nazionale”.