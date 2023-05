Cavalieri Union, il grande giorno è arrivato: domenica 21 la semifinale di andata contro il Vicenza

PRATO/SESTO FIORENTINO – La sfida per cui la squadra ha lavorato un intero anno è alle porte. Domenica 21 maggio, presso lo stadio Chersoni di Iolo si giocherà la prima gara di semifinale dei play-off promozione del campionato di serie A, con i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che ospiteranno i Rangers Rugby Vicenza. L’incontro mette di fronte la migliore seconda complessiva e la vincitrice del girone 2. I Cavalieri Union arrivano a questo doppio impegno sulla scia delle emozioni vissute a Roma nello scontro diretto pareggiato con il Capitolina domenica 7 maggio, un match che ha consegnato un risultato storico e la prima occasione di lottare per la categoria superiore dall’anno della fondazione del club. Il Vicenza ha compiuto un cammino simile a quello dei ragazzi del Prato Sesto: a fronte di 20 partite giocate sono arrivate 18 vittorie, 2 sconfitte e 89 punti finali. Lo stesso numero di battute d’arresto dei Cavalieri Union che invece hanno concluso con 17 vittorie, 1 pareggio e 83 punti in classifica.

Con queste premesse il match di domenica (il ritorno si giocherà a Vicenza il 28 maggio) può ragionevolmente diventare il più stimolante di tutta la stagione. Per arrivarci al meglio, lo staff guidato da Alberto Chiesa ha cercato di lavorare in profondità sull’analisi dell’avversario: “Stiamo per affrontare un’impegno che è il giusto coronamento di una stagione fin qui ottima. Non credo che si possa ritenere concluso il nostro cammino senza prima avere provato a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per impegnare a fondo il Vicenza. L’avversario è una squadra molto forte e preparata, non a caso ha vinto un girone duro ed equilibrato come quello del Veneto. Dobbiamo focalizzarci su questi 160 minuti mantenendo intatta la consapevolezza del percorso che abbiamo intrapreso. I play-off sono parte di questa processo di crescita e lo saranno a prescindere dal risultato finale. Le vibrazioni all’interno del gruppo sono più che positive, tutti i giocatori hanno approcciato queste due settimane di lavoro con grande motivazione e la lotta per accaparrarsi un posto tra i 23 che giocheranno domenica è stata molto serrata. Sul piano tecnico invece dovremo cercare di esplorare quelle aree del gioco in cui il Vicenza può lasciare qualcosa, consci del fatto che anche loro arrivano a questa semifinale con la giusta dose di pressione, ma anche con atleti esperti e strutture tecniche efficaci. La carica emotiva che può dare una semifinale davanti al nostro pubblico può essere il valore aggiunto: non vediamo l’ora di scendere in campo.” L’ultimo allenamento di venerdì 19 maggio sarà risolutore per chiarire gli ultimi dubbi di formazione mentre l’arbitro designato per l’incontro è Francesco Meschini di Milano.

Il quadro delle semifinali

Oltre a Cavalieri Union vs Rangers Vicenza è in programma anche Rugby Parabiago contro Lazio Rugby 1927. La partita si giocherà sempre sul doppio incontro, con lo stadio “Venegoni-Marazzini” di Parabiago (Milano) come teatro della prima gara fra le vincitrici del girone 1 e del girone 3. Accederanno in finale le due squadre che avranno ottenuto la migliore classifica al termine delle due partite di semifinale. Il sistema di assegnazione dei punti in graduatoria è lo stesso del campionato (4 punti per la vittoria, 1 punto di bonus attacco per la marcatura di almeno 4 mete, 1 punto di bonus difensivo per la sconfitta uguale o inferiore a 7 lunghezze, 2 punti per il pareggio). Se al termine delle semifinale di ritorno i punti in classifica saranno pari, si ricorrerà alla differenza punti nelle due singole partite.

Eventi collaterali

La cornice imbastita per l’occasione prevede l’intrattenimento con il Dj Samuel Gori in consolle, poi sarà presente il servizio bar arricchito dal barbecue, attivo per tutta la giornata. A partire dalle 14 allo stadio Chersoni scenderanno in campo anche i piccoli Under 9 delle società toscane per un raggruppamento popolato da Valdarno, Gispi, Firenze 1931, Scandicci, Lucca e Iolo. Prima del calcio d’inizio sarà osservato un minuto di silenzio per omaggiare Mauro Agostini, dirigente e pilastro del club. Alla famiglia sarà consegnato un ricordo di Mauro, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile per tutti. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dei Cavalieri Union, prodotto da Toscana Sport e commentato da Valerio Bardi e Lorenzo Calamai.