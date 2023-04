Cavalieri Union, occasione da non perdere contro il Villa Pamphili prima delle vacanze pasquali

PRATO/SESTO FIORENTINO – Ultimo impegno della prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto prima delle vacanze pasquali. La formazione capitanata da Lorenzo Puglia affronterà nel diciannovesimo turno il Villa Pamphili alle 15.30 di domenica 2 aprile presso il campo di Corviale a Roma. La sfida con una delle neopromosse del girone 3 della serie A arriva a una settimana di distanza dalla bella affermazione con Pesaro, dove oltre ai 5 punti in graduatoria sono arrivati segnali confortanti sul piano della performance. Il Villa Pamphili attualmente è ultimo a quota 18 punti, ma ha dato dimostrazione di poter impensierire molte squadre, tra cui il Capitolina con cui ha perso 47-26 nell’ultimo turno di campionato, ottenendo comunque un punto di bonus grazie alle 4 mete marcate. Per i Cavalieri Union si tratta di un’occasione per cercare di rimanere agganciati al treno play-off, visto che proprio domenica si giocherà il derby fra Lazio e Capitolina e a prescindere dal risultato, diventa necessario non perdere punti importanti ai fini della lotta al secondo posto. La formazione che scenderà in campo a Corviale sarà un mix tra i giocatori più esperti e i più giovani del gruppo, con la novità della coppia mediana inedita composta da Carafa e Gardinale. I 23 per il match di Roma: Castellana, Pesci, Marioni, Puglia, Fondi, Gardinale, Carafa, Reali, Mariotti, Conigli, Ciampolini, Nifo, Battisti, Scuccimarra, Sansone; a disposizione: Bartolini, Rudalli, Pesucci, Mardegan, Attucci, Bencini, Torri, Ghelardini.