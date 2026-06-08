Cavalieri Union Rugby ed Estra: il valore di una partnership che guarda al futuro

PRATO/SESTO FIORENTINO – Si chiude una stagione molto soddisfacente per i Cavalieri Union Rugby, protagonisti di un percorso sportivo di alto profilo che ha portato la prima squadra fino alle fasi decisive per l’accesso alla serie A Elite. Un cammino costruito sul forte spirito di appartenenza dei giocatori, che con le loro prestazioni hanno confermato la solidità del progetto sportivo del club e la sua capacità di rappresentare il territorio attraverso un gruppo giovane, competitivo e profondamente radicato nella comunità locale. Accanto ai risultati ottenuti sul campo, la stagione 2025/2026 ha consolidato anche il legame tra i Cavalieri Union Rugby ed Estra, main sponsor del club. Si tratta di una collaborazione di lungo periodo, fondata non solo sul sostegno all’attività sportiva, ma anche su una visione comune che mette al centro responsabilità e partecipazione. In questo senso, la partnership tra il club e l’azienda si conferma un esempio concreto di sinergia tra impresa e sport, due ambiti nei quali l’energia rappresenta un elemento essenziale per raggiungere gli obiettivi.

Il rapporto tra Cavalieri Union ed Estra si sviluppa anche attraverso iniziative rivolte alla comunità del club, come convenzioni e opportunità dedicate ad atleti, famiglie e sostenitori. Tutto ciò testimonia una presenza che non si limita alla visibilità del marchio, ma si traduce in una relazione attiva con il tessuto sociale di riferimento. “Il rugby – dice Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra – insegna che il risultato nasce dalla capacità di avanzare insieme, con responsabilità, fiducia e spirito di squadra. Sono valori che Estra riconosce e condivide, perché parlano anche del modo in cui un’azienda può stare nei territori: non solo con una presenza, ma con relazioni solide e progetti capaci di generare valore nel tempo. La partnership con i Cavalieri Union Rugby si inserisce in questo percorso e conferma il nostro impegno a fianco delle comunità locali”.

“Il legame con Estra – aggiunge Maurizio Sansone, presidente dei Cavalieri Union – ha per noi un’importanza che va oltre la dimensione della sponsorship. È una collaborazione che si fonda su principi condivisi e su una visione concreta, capace di accompagnare il club nel suo percorso di crescita sportiva e nel rapporto quotidiano con i nostri tesserati”. I Cavalieri Union Rugby si apprestano così a chiudere un’annata che lascia in eredità non solo un bilancio sportivo di rilievo, ma anche l’evoluzione di un progetto sostenuto da partner che condividono pienamente i valori del rugby. Per Estra, questo percorso rappresenta invece la continuità di un impegno concreto al fianco delle realtà sportive e dei progetti che investono sulle nuove generazioni. In questa prospettiva, il dialogo tra Cavalieri Union Rugby ed Estra guarda già oltre la stagione appena conclusa, con l’ambizione di continuare a costruire insieme un modello sostenibile, sempre più capace di unire performance sportiva, attenzione alle persone e sviluppo del territorio.