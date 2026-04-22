Celebrazioni per la Liberazione

SESTO FIORENTINO – Sabato 25 aprile si terranno le celebrazioni per l’ottantunesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Alle 8,45 avverrà la deposizione delle corone al Cimitero maggiore. Alle 9,30, presso la Pieve di San Martino, sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti. Alle 10,30, in piazza Vittorio Veneto, è previsto il concentramento di cittadini e autorità. Il corteo si muoverà fino al murale “Alle partigiane”, dove sarà deposta una corona, e quindi verso piazza De Amicis, dove sarà deposta una corona al Monumento al Partigiano. Seguiranno gli interventi del vicesindaco di Sesto Fiorentino, del vicepresidente dell’Anpi di Sesto Fiorentino Luca Gerbi, del presidente della sezione Aned di Firenze Lorenzo Tombelli e della rappresentante in Italia del Polisario Fatima Mahfud. Alle 9, con partenza da piazza Ginori, si terrà la LII edizione del Trofeo Oliviero Frosali (XI Memorial Siro Magni). Dal 25 aprile all’8 maggio, negli orari di apertura del Palazzo comunale, sarà possibile visitare la mostra fotografica “La libertà negata, la causa del popolo Saharawi”, realizzata dall’associazione Ban Slout Larbi in collaborazione con l’amministrazione comunale, il liceo Agnoletti e il gruppo fotografico Rifredi Immagine.