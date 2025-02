“Celo, celo, manca”: gli atleti e la storia dello sport lastrigiano raccontati con le figurine

LASTRA A SIGNA – Gli sportivi lastrigiani diventano delle figurine: presentato oggi in sala consiliare dall’assessore allo sport Mirio Bogani l’album, in due volumi, che racchiude i volti degli atleti di otto società sportive del territorio lastrigiano per un totale di mille figurine da “appiccicare”. Un album realizzato dalla società Okinda con il patrocinio del […]

LASTRA A SIGNA – Gli sportivi lastrigiani diventano delle figurine: presentato oggi in sala consiliare dall’assessore allo sport Mirio Bogani l’album, in due volumi, che racchiude i volti degli atleti di otto società sportive del territorio lastrigiano per un totale di mille figurine da “appiccicare”. Un album realizzato dalla società Okinda con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa e che sta già riscuotendo grande interesse fra tutti coloro che sanno di essere appunto… una figurina. In poche ore, infatti, l’album, arrivato ieri nelle edicole e nelle tabaccherie, è andato subito esaurito ed è in corso una nuova ristampa.

All’interno, oltre alle immagini degli atleti e dei dirigenti di Asd Lastrigiana, Calcio Per Tutti Asd Lastrigiana Special, Basket Team Nova, Asd Shin Don Kan, Iride SSD ARL, Lancers Baseball, Asd Centro Ginnastica Lastra a Signa, Nuova Atletica Lastra, ci sono pagine dedicate all’Unione Nazionale Veterani dello Sport- Sezione Nesti Pandolfini Le Signe e alla storia di Lastra a Signa. Un album, insomma, come ribadito dall’assessore Bogani, che “fa comunità e fa storia”. “Si tratta di un progetto – ha aggiunto – a costo zero per il Comune e per le società sportive che hanno aderito. E che abbiamo da subito sposato con entusiasmo perché richiama i valori dello sport di una volta e valorizza l’importante tessuto sportivo del nostro Comune. L’iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere la socializzazione e il fatto di poter passare il proprio tempo libero con un gioco e un divertimento, quello dell’album delle figurine, che sicuramente può avere il compito di allontanare le giovani generazioni dai social e dagli strumenti digitali per qualche ora. Inoltre spero che in futuro tutto questo sia anche un modo per ricordare i piccoli e grandi campioni dello sport del periodo”. La Lastrigiana, per esempio, come detto dal suo direttore generale Gilberto Cerbai, ha già pensato a un angolo, all’interno della propria struttura, dove i tesserati potranno fermarsi a scambiarsi i doppioni.

“Un applauso all’amministrazione comunale e all’assessore allo sport per la promozione del progetto e come Veterani dello Sport- hanno commentato Fabrizio Boni e Gianni Taccetti, rispettivamente presidente e segretario della sezione delle Signe – abbiamo partecipato inserendo un testo e immagini fotografiche che vanno a raccontare la storia sportiva di Lastra a Signa. Ed è anche questo il fulcro del progetto, poter lasciare una traccia che rappresenta la storia della comunità”. Durante la presentazione dell’iniziativa l’assessore allo sport Bogani ha consegnato e regalato tre album completi ai più piccoli atleti presenti nella raccolta e tesserati in alcune delle società che hanno aderito: Emma e Marta del 2020 (Centro Ginnastica Lastra a Signa) e Yuri del 2021 (quest’ultimo non è potuto essere presente oggi alla cerimonia) e all’associazione Unione Nazionale Veterani delle Sport Sezione Le Signe.