Cene, laboratori e rievocazioni per la Giornata degli Etruschi

SESTO FIORENTINO – In occasione della Giornata degli Etruschi, la Pro loco di Sesto Fiorentino-Pro Sesto e dall’Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino organizzano alcuni appuntamenti sulla valorizzazione di 2 siti archeologici Etruschi del territorio sestese: la Tomba a tholos La Mula a Quinto del VII secolo a. C. e la Necropoli di Palastreto dell’VIII secolo a. C., quest’ultima scoperta nella seconda metà del XX secolo. Il programma prosegue fino al 30 settembre.

A Palastreto, con una campagna di scavi, sono state scoperte, una ventina di tombe a pozzetto che rivelano solo una piccola parte dell’intera Necropoli etrusca, perciò sarebbe auspicabile, da parte della Soprintendenza, una ripresa degli scavi archeologici per portare alla luce l’intera Necropoli.

Il programma delle celebrazioni è iniziato con la visita accompagnata alla Necropoli etrusca di Palastreto dell’ VIII secolo a. C. a cui hanno partecipato circa 30 persone provenienti dai Comuni dell’Area Fiorentina e Pratese.

Gli eventi andranno avanti fino al 30 settembre e comprendono, oltre a visite alla Necropoli e alla tomba La Mula, laboratori didattici in Biblioteca a cura di Valter Fattorini, rievocazione didattico educative presso il giardino di via Biondi- a cura dell’Associazione Antichi Popoli, due conferenze sui seguenti temi: la formazione delle aristocrazie etrusche nell’area fiorentina aa cura di Luca Cappuccini, la necropoli di Palastreto: prospettive per lo sviluppo delle ricerche a cura di Daniele Gregori. Inserito nel programma è anche un apericena Etrusco (su prenotazione ) presso il Bar Le Fornaci di Doccia.