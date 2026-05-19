Centri estivi a Carmignano: dal 29 giugno al 7 agosto nelle scuole primarie. Assessore Monni: “Le attività progettate con le associazioni”

CARMIGNANO – Si svolgeranno dal 29 giugno al 7 agosto i centri estivi, le attività educative, ludiche/ricreative e sportive, programmate dal Comune insieme ad associazioni del terzo settore, durante il periodo di interruzione della scuola. E proprio sulla progettazione condivisa con associazioni territoriali mette l’accento l’assessore alla pubblica istruzione Maria Cristina Monni: “E’ stato un […]

CARMIGNANO – Si svolgeranno dal 29 giugno al 7 agosto i centri estivi, le attività educative, ludiche/ricreative e sportive, programmate dal Comune insieme ad associazioni del terzo settore, durante il periodo di interruzione della scuola. E proprio sulla progettazione condivisa con associazioni territoriali mette l’accento l’assessore alla pubblica istruzione Maria Cristina Monni: “E’ stato un lungo lavoro, condotto dal settore Istruzione, che ringrazio, di collaborazione e di ideazione, che ha portato ad un risultato positivo e soddisfacente». Un lavoro di definizione fatto insieme alle associazioni Alambicchi di Prato, Progetto Suellen di Carmignano, Saperi di Carmignano, sfociato nel programma dei centri estivi, che avranno come sedi le scuole primarie dell’Istituto comprensivo Il Pontormo: Quinto Martini (Seano), Nazario Sauro (Comeana), Bogardo Buricchi (Carmignano). Il Comune, tra l’altro, offrirà il servizio mensa che, come tiene a sottolineare Monni, “è completamente gratuito”, e sarà anche offerta “la possibilità ai ragazzi di usufruire di un servizio di trasporto, di due gite la settimana, per ogni centro estivo”. C’è di più: l’assessore Monni ha anche annunciato che nei prossimi giorni “uscirà un bando per un contribuito economico alle famiglie con bambini disabili, residenti a Carmignano, allo scopo di rendere effettivo anche a loro il diritto a partecipare alle attività dei centri estivi”.

I primi centri estivi “pubblici” coordinati con le associazioni, a prendere il via il 29 giugno, per continuare fino al 7 agosto, saranno quelli riservati ai ragazzi più grandi, tra i 6 e i 14 anni: “C’è spazio X te”, alla Nazario Sauro di Comeana, dalle 7.30 alle 16.30, a cura dell’associazione ludico culturale Saperi (339 2400341); “Gommone 7.0”, alla Quinto Martini di Seano, dalle 7.30 alle 16.30, da parte dell’associazione Progetto Suellen (339 4713335). Le attività per i più piccoli, 3-6 anni, si svolgeranno invece nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 7 agosto: “C’è spazio X te”, alla scuola Buricchi di Carmignano, dalle 7.30 alle 16.30; “Dire Fare Giocare”, dalle ore 8 alle 16.30, alla Quinto Martini, a cura della coop sociale Alambicchi (0574 611299, 327 7964182). Il programma dei centri estivi si completa con due attività patrocinate dal Comune: del Cgfs alla piscina comunale di Comeana, dal 15 giugno al 31 luglio, per bambini dai 5 agli 11 anni; “C’è spazio X te”, dall’11 giugno al 18 settembre, al circolo “Il Galli” di Carmignano, per bambini dai 6 ai 14 anni.