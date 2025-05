Centri estivi “extra-large”, si amplia l’offerta del Comune di Signa. Si parte il 16 giugno

SIGNA – Al via le iscrizioni per i centri estivi 2025 del Comune di Signa che quest’anno amplia la propria offerta con un periodo più lungo di svolgimento del servizio. “Come ogni anno – ha detto l’assessore Marcello Quaresima – il Comune di Signa promuove i centri estivi, attività a carattere educativo, ludico e aggregativo rivolte ai minori, dai 4 agli 11 anni, per il sostegno alle famiglie impegnate nelle attività lavorative o nella cura familiare durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche. Co-progettati dal Comune di Signa con l’Uisp di Firenze, l’amministrazione comunale garantisce, con risorse proprie, il servizio mensa, il servizio di pulmino per le uscite settimanali e le spese per l’utilizzo degli spazi comunali. L’ente inoltre riconosce una quota a sconto delle rette per i residenti (per massimo di 2 settimane) nella fascia oraria 8.30 -16.30, comprese le uscite prima del pranzo e dopo pranzo. Inoltre, il Comune di Signa garantisce anche la possibilità di un ulteriore riduzione del costo per le famiglie che possiedono un Isee 2025 inferiore ai 10.000 euro. Nel mese di settembre sarà pubblicato l’apposito bando, per cui mi sento di invitare, fin da ora, gli interessati a conservare la documentazione che sarà effettuata al momento dell’iscrizione”.

Il servizio sarà garantito dal 16 giugno al 25 luglio, in turni settimanali per i bambini dai 7 agli 11 anni e dal 7 al 25 luglio in turni settimanali per i bambini dai 4 ai 6 anni. E si terranno presso la scuola primaria Leonardo da Vinci e la scuola dell’infanzia Rodari. “I centri estivi rappresentano un servizio dall’elevato valore – ha proseguito l’assessore Quaresima – garantendo una preziosa continuità educativa che la nostra amministrazione comunale intende rafforzare e valorizzare così da soddisfare le richieste e rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio. La fattiva collaborazione con la Uisp ci consente di poter offrire attività pensate per stimolare la socialità, il benessere, lo sport, e la creatività dei bambini, con particolare attenzione alle attività motorie e al bene essere psicofisico. Saranno così previsti giochi mirati a sperimentare e conoscere le discipline sportive e tante attività quotidiane di promozione degli stili di vita sani attraverso giochi di movimento, un’uscita settimanale in piscina e altre esperienze come attività manuali, tattili, grafiche espressive e momenti stimolanti dedicati alla creatività nelle sue più svariate forme. Il nostro intento è poter garantire un servizio di qualità, attento ai bisogni dei più piccoli e che possa rappresentare una risposta concreta alla necessaria conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei genitori”. Info: https://www.comune.signa.fi.it/it/news/centri-estivi-2025 .