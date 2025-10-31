Centri estivi: il bando per i contributi fino al 27 novembre

CALENZANO – Aperto da oggi, 30 ottobre, fino al 27 novembre il bando per chiedere al Comune un contributo per i centri estivi 2025. Il bando intende supportare le famiglie residenti a Calenzano, contribuendo alle spese sostenute per la frequenza di ragazze e ragazzi ai soggiorni frequentati nel periodo tra giugno e settembre 2025. Il beneficiario non sarà tenuto […]

CALENZANO – Aperto da oggi, 30 ottobre, fino al 27 novembre il bando per chiedere al Comune un contributo per i centri estivi 2025. Il bando intende supportare le famiglie residenti a Calenzano, contribuendo alle spese sostenute per la frequenza di ragazze e ragazzi ai soggiorni frequentati nel periodo tra giugno e settembre 2025. Il beneficiario non sarà tenuto a produrre documentazione di spesa ma si impegnerà a conservare la documentazione delle spese effettuate, in caso di eventuali controlli. L’effettiva frequenza ai centri estivi verrà verificata presso le associazioni che hanno organizzato il soggiorno. L’importo del contributo sarà calcolato dividendo le risorse assegnate per le settimane di frequenza degli aventi diritto che avranno presentato domanda. Il modulo e le informazioni si trovano sul sito del Comune di Calenzano www.comune.calenzano.fi.it