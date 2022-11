Centri estivi: rimborsi più alti per le famiglie

SESTO FIORENTINO – Saranno più alti i contributi riconosciuti alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi convenzionati 2022. La Giunta comunale di Sesto Fiorentino ha infatti innalzato di 16 euro l’ammontare del rimborso previsto in ognuna delle tre fasce di reddito individuate dal bando che si è chiuso lo scorso 14 ottobre e che ha visto la presentazione di 560 domande.Per i richiedenti con un Isee inferiore ai 18mila euro il contributo passa da 45 a 61 euro a settimana per bambino frequentante; per i richiedenti con Isee compreso tra 18mila e 24mila euro si passa da 35 a 51 euro a settimana per bambino frequentante; per i richiedenti con Isee compreso tra tra 24mila e 36mila euro si passa da 25 a 41 euro a settimana per bambino frequentante.“Anche qualora venissero tutte accolte col riconoscimento del massimo contributo possibile, le richieste presentate non esaurirebbero le risorse comunali e statali disponibili per questo specifico scopo – precisa l’assessore alle politiche educative Sara Martini – Avendone quindi la possibilità, abbiamo deciso di aumentare i rimborsi per andare incontro alle famiglie in una fase economica tutt’altro che semplice. A breve verrà pubblicata la graduatoria dei richiedenti idonei e il contributo sarà erogato alle famiglie entro le prime settimane del 2023”.