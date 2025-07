Centro sociale residenziale, lavori di rifacimento della pavimentazione esterna

LASTRA A SIGNA – Sono in corso, e saranno completati entro la fine della prossima settimana, i lavori di rifacimento di una porzione del pavimento esterno e sottostante al Centro sociale residenziale di via Togliatti. L’intervento è stato oggetto di un sopralluogo da parte del sindaco Emanuele Caporaso e dell’assessore alle manutenzioni Mirio Bogani insieme […]

LASTRA A SIGNA – Sono in corso, e saranno completati entro la fine della prossima settimana, i lavori di rifacimento di una porzione del pavimento esterno e sottostante al Centro sociale residenziale di via Togliatti. L’intervento è stato oggetto di un sopralluogo da parte del sindaco Emanuele Caporaso e dell’assessore alle manutenzioni Mirio Bogani insieme al responsabile del settore manutenzione Marco Serafini. In particolare i lavori interessano la porzione di pavimentazione di fronte al parcheggio di via Togliatti e quella davanti all’ingresso del Centro. Oltre a questo importante intervento è prevista anche la realizzazione di un vialetto di collegamento che condurrà dal Centro Sociale al parcheggio che si trova nei pressi dell’edificio conosciuto come “dell’ex Coop”. L’intervento è totalmente finanziato con risorse comunali per un importo pari a 95.000 euro.

“L’intervento sulla pavimentazione del Centro Sociale – ha spiegato il sindaco Caporaso – era atteso da tempo, il pavimento presentava delle disconnessioni e delle usure e necessitava di una riqualificazione: il nuovo pavimento non sarà piastrellato ma in cemento con strato di finitura in malta colorata. Questo è il primo di una serie di lavori che abbiamo in programma di effettuare sulla struttura di via Togliatti. Nel mese di agosto partiranno anche i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico della struttura con l’introduzione della domotica all’interno degli appartamenti”.