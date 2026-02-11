Centrodestra “Era il Giorno del Ricordo, ma il Comune non ha sensibilità”

SESTO FIORENTINO – “In occasione del Giorno del Ricordo, il centrodestra sestese ha commemorato le vittime delle foibe e l’esodo Giuliano-Dalmata con la deposizione di un mazzo di fiori al monumento ai Caduti per la Patria, una pagina dolorosa della nostra storia che merita memoria, rispetto e responsabilità istituzionale”. Lo afferma in una nota il […]

SESTO FIORENTINO – “In occasione del Giorno del Ricordo, il centrodestra sestese ha commemorato le vittime delle foibe e l’esodo Giuliano-Dalmata con la deposizione di un mazzo di fiori al monumento ai Caduti per la Patria, una pagina dolorosa della nostra storia che merita memoria, rispetto e responsabilità istituzionale”. Lo afferma in una nota il centrodestra di Sesto Fiorentino. “Con rammarico rileviamo che l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino non ha alcuna sensibilità per questo doveroso impegno di memoria civile. – prosegue la nota – La commemorazione si è svolta alla presenza di alcuni cittadini e rappresentanti del centrodestra tra cui la coordinatrice della Lega di Sesto Sabrina Fiorelli, in un momento sobrio ma significativo, per riaffermare il valore della memoria come patrimonio condiviso”.