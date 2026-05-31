Centrodestra Metrocittà “Soddisfazione per il via libera alla deroga per l’accensione dell’aria condizionata all’Agnoletti”

SESTO FIORENTINO – “Accogliamo con grande soddisfazione il via libera della Città Metropolitana alla deroga per l’accensione anticipata dell’aria condizionata al Liceo Agnoletti”. Lo affermano in una nota i consiglieri del Centrodestra della Città Metropolitana. “Si tratta di una scelta di assoluto buon senso in favore dei ragazzi, che mette finalmente al primo posto il loro benessere e il diritto a studiare in condizioni idonee – affermano i consiglieri metropolitani del gruppo Centro-destra per il cambiamento, Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli, Gianni Vinattieri e Vittorio Picchianti – La decisione dell’ente accoglie la sollecitazione che gli stessi consiglieri avevano espresso nel loro precedente atto formale, chiedendo di superare i rigidi vincoli temporali del 15 giugno per l’accensione degli impianti in caso di afa”. “Con la nostra iniziativa avevamo sollevato un problema concreto e non più rimandabile: l’invivibilità delle aule a inizio giugno. Siamo felici che la Città Metropolitana abbia risposto con pragmatismo alla nostra richiesta: vigileremo affinché l’attivazione sia tempestiva al primo caldo, a tutela di studenti e personale scolastico”.