Cercasi “global partner” per la Comunità energetica

CALENZANO – Cercasi “global partner” per la Cer di Calenzano. L’associazione Comunità energetica rinnovabile di Calenzano, composta dal Comune e dall’associazione Energia e Comunità, ha pubblicato un’indagine esplorativa per un operatore economico a cui affidare l’incarico di global partner per la gestione tecnica e amministrativa della Comunità energetica. Sul sito del Comune (www.comune.calenzano.fi.it) si può prendere visione dell’avviso con i requisiti, presentando la propria proposta entro il 24 settembre.

Il periodo di affidamento del servizio è di anni 6 rinnovabile per altri 6 anni. Il soggetto dovrà occuparsi della gestione amministrativa della Cer, della gestione dei rapporti istituzionali con il gestore dei servizi energetici, del supporto nella individuazione di partners a cui i soci della CER possano affidarsi per la progettazione, l’installazione, il finanziamento degli impianti, il supporto tecnico-manutentivo e ogni altro servizio promosso dalla Comunità. Possono candidarsi gli operatori iscritti al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per il settore delle energie rinnovabili.

“Dopo la costituzione dell’associazione – commenta l’assessore all’ambiente Irene Padovani – è fondamentale trovare un partner tecnico che elabori un progetto di sviluppo della Comunità in cui saranno previsti obiettivi di sostenibilità ambientale, bilanciamento tra famiglie e aziende, dunque tra consumatori e produttori di energia, e lotta alla povertà energetica. In attesa dei decreti attuativi del Governo sulle Cer che tardano ancora ad arrivare, andiamo avanti con il lavoro per la strutturazione della Comunità energetica per farci trovare pronti e poter essere operativi, con azioni concrete di sostenibilità ambientale”. Dovrà essere elaborato un regolamento per la gestione della Comunità energetica utilizzando un criterio di ripartizione degli incentivi tra produttore, consumatore e “prosumer” (produttore e consumatore allo stesso tempo) attraverso un algoritmo certificato, che possa tutelare gli interessi di tutti gli associati a fronte della variabilità del costo dell’energia. Il regolamento dovrà prevedere anche la possibilità di destinare parte dell’incentivo alla lotta alla povertà energetica e alle famiglie a basso reddito. Per eventuali richieste di chiarimento di natura tecnica per la presentazione del progetto si può scrivere a cer@comune.calenzano.fi.it