Cestini dei rifiuti pieni di sacchetti, l’assessore Baroncelli: “i cittadini facciano una corretta raccolta differenziata”

POGGIO A CAIANO – C’è un problema con i rifiuti a Poggio a Caiano che più volte è oggetto di lamentele che arrivano direttamente in Comune. Si tratta dei cestini per l’immondizia, dislocati lungo le strade del territorio poggese, che spesso vengono usati come cassonetti e dove le persone gettano i sacchetti di rifiuti. In poche ore così il cestino si riempie con uno scenario non bello a vedersi e con problemi di cattivo odore soprattutto nel periodo estivo appena passato. “Già in passato abbiamo invitato i cittadini a fare una corretta raccolta differenziata – spiega l’assessore all’ambiente Piero Baroncelli – ma sembra che i nostri appelli siano caduti nel vuoto. Rinnovo la richiesta a tutti al buon senso e a smaltire i rifiuti secondo il calendario della raccolta porta a porta, i cestini lungo le strade non sono delle discariche”. “Comprendo il disagio e le lamentele anche degli esercenti che si trovano, davanti la loro attività, i cestini stracolmi. Attraverso le telecamere – aggiunge Baroncelli – cercheremo di individuare i ‘furbetti’ di turno per poi sanzionarli, perché ora la misura è colma. Come amministrazione comunale facciamo la nostra parte sollecitando Alia di fare più passaggi per tenere pulita la cittadina ma le persone devono comportarsi secondo le regole. Ricordo che i cittadini possono segnalare, all’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, i sacchetti ad esempio lasciati abbandonati e lo possono fare attraverso la App di Alia che si può scaricare sul proprio telefonino. Un modo semplice e veloce per ‘fotografare’ cosa non va e far intervenire gli operatori addetti alla raccolta. Da parte nostra stiamo vagliando alcune soluzioni per far sì che immagini come quelle che vediamo troppo spesso non ci siano più. Una potrebbe essere l’installazione di nuovi cestini con imboccatura ridotta, così da non poterci buttare sacchetti pieni di rifiuti”.