Cgil, Cisl e Uil contro l’apertura di Ferragosto del centro commerciale

CAMPI BISENZIO – Sciopero contro l’apertura di Ferragosto del centro commerciale. Ad annunciarlo i sindacati Filcams Cgil Firenze, Fisascat Cisl Firenze Prato e Uiltucs Sesto Fiorentino. “Quella di Ferragosto è un’apertura inaccettabile, specialmente ai Gigli. – dicono in una nota di sindacati – Una decisione che guarda esclusivamente al profitto e che ignora totalmente le […]

CAMPI BISENZIO – Sciopero contro l’apertura di Ferragosto del centro commerciale. Ad annunciarlo i sindacati Filcams Cgil Firenze, Fisascat Cisl Firenze Prato e Uiltucs Sesto Fiorentino. “Quella di Ferragosto è un’apertura inaccettabile, specialmente ai Gigli. – dicono in una nota di sindacati – Una decisione che guarda esclusivamente al profitto e che ignora totalmente le esigenze e la dignità di chi lavora. Un profitto che si cerca di mascherare richiamandosi al valore aggregativo e sociale di un centro commerciale, dimostrando di non avere neppure il coraggio di parlarne apertamente. Un profitto, ancora, solo presunto tale perché è ormai nella evidenza empirica dei fatti che in occasioni come queste non si generano né più vendite né nuova occupazione, ma solo precarietà e condizioni di lavoro sempre più instabili”.

Da qui la decisione, spiegano i sindacati, “di dichiarare sciopero per l’intera giornata del prossimo 15 agosto in tutte le attività presenti ai Gigli, siano esse del commercio, del turismo o di altri settori”