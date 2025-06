Chiusura del “ponte dei Tomberli” a San Mauro: previste modifiche alla viabilità

SIGNA – Come annunciato stamani il comandante della Polizia locale Fabio Caciolli ha firmato l’ordinanza di chiusura immediata del ponte di via Nannucci a San Mauro a Signa, istituendo il divieto al transito ai veicoli e ai pedoni sul “Ponte dei Tomberli”. “Al riguardo – ha detto l’assessore alla Polizia locale Eleonora Chiavetta – ci siamo subiti attivati per prevedere tutte le necessarie modifiche alla viabilità, istituendo il divieto di sosta ai veicoli in corrispondenza delle rampe di accesso al ponte. Contestualmente, i veicoli che percorrono via Nannucci, una volta giunti all’incrocio con via del Pozzo Rosso, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in via del Pozzo Rosso. Fanno eccezione, ovviamente, i residenti di via Nannucci e coloro che devono recarsi nel tratto di strada per motivi lavorativi legati alle abitazioni o alle attività presenti. Sempre con l’ordinanza di stamani è stato poi istituito il divieto di percorrere il ponte sul Bisenzio di via delle Molina a tutti gli autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, anche se privi di carico”.

“Comprendiamo i disagi che tutto questo potrà generare – ha aggiunto l’assessore – e fin da ora voglio assicurare che faremo tutto quello che è nelle nostre forze per mitigare l’impatto sulla viabilità e ci impegneremo fin da subito per convocare un tavolo tecnico di ampio raggio per affrontare il problema e trovare le soluzioni più adeguate da apportare. Tutto questo, d’altronde, è stato reso necessario per tutelare l’incolumità di tutti in seguito al monitoraggio effettuato sulle opere stradali del nostro territorio e oggi, quel piano di manutenzione e sorveglianza predefinito, ci obbliga a intervenire laddove necessario con serietà e concretezza”.