Chiusura Gkn, Forza Italia: “Così si “strangolano” Campi Bisenzio e l’area metropolitana fiorentina”

CAMPI BISENZIO – “Una notizia terribile, inaccettabile, che “strangola” Campi Bisenzio e tutta l’area metropolitana. Nessuna forza politica può tacere dinanzi a questo disastro occupazionale, il Comune di Campi Bisenzio, la città Metropolitana, la Regione e il Ministero dello sviluppo si attivino immediatamente. Serve una forte risposta collettiva. Un’ondata di indignazione che deve riguardare tutti”. Si esprimono così Paolo Gandola, consigliere della Città Metropolitana di Firenze e capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro commentando la notizia trapelata stamani della dismissione dello stabilimento Gkn presente a Campi Bisenzio.

“Il consiglio comunale di Campi Bisenzio sia prontamente informato al riguardo, – aggiungono i due esponenti azzurri – si convochino con urgenza i sindacati in commissione e anche la Città Metropolitana di Firenze faccia altrettanto. Si apra subito il tavolo di crisi in Regione Toscana. Nessuna forza politica può tacere e occorre porre in essere ogni sforzo per evitare la dismissione dello stabilimento. Un impegno forte e collettivo di politica e istituzioni va messo assolutamente in campo. Noi siamo pronti a schierarci al fianco dei lavoratori con le altre forze politiche per fare tutto quanto necessario ad evitare la chiusura dell’azienda”.