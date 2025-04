Chiusura temporanea del sottopasso di via Baciacavallo/via Paronese, i divieti e le deviazioni 

PRATO – Per permettere i lavori di manutenzione per il funzionamento delle pompe dell’impianto di sollevamento acque reflue e relativi chiusini del sottopasso di via Baciacavallo, dalle 9 di domani venerdì 11 aprile e fino alle 7 di lunedì 14 aprile, sarà attivo il divieto di transito e sosta in via Paronese, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vigna Bassa e l’intersezione con via Baciacavallo, e in via Baciacavallo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Paronese e la proiezione del civico 7. Durante la fase di chiusura il traffico proveniente da ovest e diretto ad est (verso Firenze) sarà deviato sulla rampa d’ingresso alla rotonda che regola l’incrocio con via Roma, rampa di accellerazione che immette in via Baciacavallo e poi percorso regolare. Viceversa, per il traffico proveniente da Firenze, in direzione Pistoia, sarà deviato sulla rampa di ingresso alla rotonda che regola l’incrocio con via Roma, rampa di accellerazione che immette in via Paronese e poi percorso regolare.