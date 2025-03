“Cib’Arti”, un percorso creativo e partecipativo per riflettere sul cibo e realizzare un murales presso il Centro sociale

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa prende il via “Cib’Arti 2025”, un progetto che unisce l’arte e il cibo in una serie di incontri aperti alla comunità per ideare e realizzare un murale presso il Centro sociale residenziale di Lastra a Signa. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del bando “Partecipazione culturale/Periferie” della Cassa di Risparmio di Firenze, offre […]

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa prende il via “Cib’Arti 2025”, un progetto che unisce l’arte e il cibo in una serie di incontri aperti alla comunità per ideare e realizzare un murale presso il Centro sociale residenziale di Lastra a Signa. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del bando “Partecipazione culturale/Periferie” della Cassa di Risparmio di Firenze, offre a giovani e adulti l’opportunità di riflettere insieme sul tema del cibo, dalle tradizioni di ieri ai consumi di oggi e alle prospettive future, trasformando queste suggestioni in un’opera d’arte collettiva. Il progetto è attuato sul territorio da Teatro delle Arti/Teatro Popolare d’Arte, Comune di Lastra a Signa/Centro Sociale Residenziale, Auser Associazione Volontariato e Cirfood.

“Seguire una corretta alimentazione valorizzando i prodotti e le tradizioni culinarie locali – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – sono temi che abbiamo già affrontato negli anni passati insieme a Cirfood, l’azienda che gestisce la refezione scolastica, e su cui abbiamo intenzione di continuare a lavorare anche guardando a una qualità del cibo e un’educazione alimentare che oggi abbiamo bisogno di recuperare rispetto al passato. A tutto questo si fonde l’esperienza artistica che i partecipanti potranno vivere alla fine del ciclo di incontri, grazie al murale che andrà a raccontare i temi approfonditi e affrontati”. “Prosegue la collaborazione di Centro sociale residenziale, Auser Associazione Volontariato con il Teatro delle Arti – ha spiegato la presidente del Comitato di gestione del Centro sociale, Angela Bagni – grazie all’ideazione e partecipazione a progetti che promuovono e stimolano la creatività delle giovani generazioni e soprattutto favoriscono lo scambio intergenerazionale di competenze, saperi, di tradizioni riportandole in una visione attuale e al passo con i tempi”.

“L’arte murale, con la sua capacità di trasformare gli spazi urbani in tele all’aperto, rappresenta uno strumento importante per connettere comunità, raccontare storie e stimolare riflessioni. È in questo spirito che il Teatro delle Arti sostiene e promuovere “Cib’Arti 2025”, un’iniziativa che unisce creatività e cultura alimentare all’interno della programmazione Piazza dei Bambini 2025 – Play On. Il progetto nasce con l’intento di celebrare il valore del cibo non solo come espressione della nostra identità culturale, ma anche come veicolo di temi fondamentali come la sostenibilità e la qualità dell’alimentazione. Attraverso un concorso di idee che coinvolgerà cinque artisti del territorio, insieme al contributo attivo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e di un Direttore Artistico Junior, daremo vita a un murale partecipato che prenderà forma grazie al lavoro di un gruppo di studenti delle scuole medie, guidati da un artista e operatore esperto”, ha concluso Francesco Giorgi, direttore artistico del Teatro delle Arti.

Il progetto si sviluppa attraverso tre appuntamenti iniziali in cui i partecipanti (ragazzi dagli 11 anni e adulti) si confronteranno sul tema delle merende di ieri, oggi e domani, condividendo racconti, esperienze e naturalmente, una merenda offerta da Cirfood. Date e luogo degli incontri: 27 marzo, 10 aprile, 8 maggio, dalle 15 alle 17 al Centro sociale residenziale di Lastra a Signa in via Togliatti. Dopo questo percorso di scambio e ispirazione, il gruppo si dedicherà alla realizzazione del murale nei giorni 9 e 10 maggio, trasformando le idee emerse negli incontri in un’opera artistica che arricchirà lo spazio urbano del Centro Sociale Residenziale. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTCwoMRfWTORBMgsm8qfBdi2EKD6ICigTFsfFwN423nFpPzA/viewform. Per informazioni scrivere a: scuole.tparte@gmail.com.