Ciclista cade lungo un sentiero a Bacchereto, necessario l’intervento dei Vigili del fuoco

CARMIGNANO – Una squadra dei Vigili del fuoco di Prato della sede centrale, con il supporto del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), è intervenuta oggi intorno alle 13 nei pressi di Bacchereto, nel comune di Carmignano, per prestare soccorso a un ciclista di circa 60 anni rimasto ferito dopo una caduta lungo un sentiero. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzare l’uomo, che lamentava un forte dolore alla spalla e accusava giramenti di testa. Dopo essere stato immobilizzato, è stato sistemato su una barella e trasportato a mano fino al punto in cui si trovava l’ambulanza. Successivamente è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.