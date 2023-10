Cimitero di Casaglia: approvato il progetto di risistemazione

CALENZANO – E’ stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del cimitero di Casaglia, per cui sono stati stanziati 64mila euro dal bilancio della Cimiteri di Calenzano spa. Nell’archivio storico del Comune sono stati trovati i progetti originali del 1913: la struttura è stata costruita negli anni Venti dopo […]

CALENZANO – E’ stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del cimitero di Casaglia, per cui sono stati stanziati 64mila euro dal bilancio della Cimiteri di Calenzano spa.

Nell’archivio storico del Comune sono stati trovati i progetti originali del 1913: la struttura è stata costruita negli anni Venti dopo che il precedente cimitero non era risultato più adeguato e si cercava un luogo più distante dall’abitato.

A seguito del formarsi di alcune crepe, negli scorsi anni erano stati eseguiti dei saggi sui muri perimetrali che avevano portato a un intervento provvisorio di puntellamento per la messa in sicurezza. In base alla relazione tecnica, è emersa la possibilità di ricorrere a una riparazione della tessitura muraria, detta “cuci e scuci”, per il consolidamento di buona parte delle murature perimetrali lesionate. Il progetto prevede anche la potatura delle alberature lungo il muro di cinta dove la vicinanza dei rami possa causare danni, oltre allo spostamento dei contatori delle utenze oggi incassati nel muro stesso.

Per quanto riguarda invece la porzione sul lato ovest, date le caratteristiche del terreno, verrà adottata una soluzione diversa, con la demolizione del muro attuale, fortemente inclinato e a rischio crollo, e la realizzazione di un cordolo in cemento armato come base per una schermatura forata in acciaio zincato color rame corten. I tempi di approvazione del progetto sono stati condizionati dalla necessità del parere della Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio, visto il vincolo monumentale sul cimitero, che ha approvato la proposta del Comune stabilendo anche la necessità di concordare i successivi dettagli realizzativi.

“Abbiamo deciso di far partire gli interventi, che interesseranno anche una serie di tombe, solo dopo le festività del 1 novembre – spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti – e i lavori dureranno circa sei mesi. Le tombe attualmente inaccessibili per il puntellamento del muro dovranno essere smontate al momento della demolizione: la Cimiteri di Calenzano Spa, che gestisce i cimiteri comunali, sta contattando e avvertendo in questo periodo i familiari dei defunti interessati”.